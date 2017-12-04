В театре рассказали о состоянии Олега Табакова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Состояние здоровья народного артиста СССР Олега Табакова стабильное, сообщили РИА Новости в "Табакерке".

"Все без изменений. Состояние стабильное. Олег Павлович продолжает лечение в больнице", — сказал собеседник агентства.

Табакова госпитализировали 27 ноября. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости тогда сообщили, что актер находится в отделении реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение". Некоторые СМИ передавали, что артист перенес экстренную операцию, но официального подтверждения этой информации не было.