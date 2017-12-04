Фильм "Легенда о Коловрате" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский исторический экшн Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого "Легенда о Коловрате" возглавил российский прокат в выходные, собрав за первый уикенд 282,6 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Лидер прошлой недели, анимационный фильм Ли Анкрича "Тайна Коко" о приключениях 12-летнего паренька Мигеля занял второе место со сборами 141,2 миллиона рублей, общие сборы за две недели — 357,6 миллиона рублей.
Четвертую строчку заняла новинка проката, американский боевик Мартина Кэмпбелла "Иностранец" с Джеки Чаном в роли ветерана Вьетнамской войны, который пытается найти свою дочь, потерявшуюся во время теракта в Лондоне. За первый уикенд фильм собрал в прокате 55,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров американская комедия Шона Андерса "Здравствуй, папа, Новый год!-2", картина собрала за выходные 44,8 миллиона рублей (общие сборы за две недели —152,6 миллиона рублей).