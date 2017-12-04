В США выставят на торги письмо Линкольна, где он изложил позицию по рабству

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, в котором на тот момент будущий глава государства обозначил вопрос о рабовладении, будет продано на аукционе Christies в Нью-Йорке во вторник, сообщается на сайте аукционного дома.

Линкольн написал представленное на аукционе послание 31 июля 1858 года, адресатом будущего президента США был адвокат Генри Асбери, отмечают организаторы. Речь в документе шла о дебатах Линкольна и его соперника на выборах в сенат, демократа Стивена Дугласа. Асбери представил Линкольну свои предложения относительно того, какие вопросы стоит затронуть во время прений.

"Очень важное письмо, касающееся знаменитых дебатов Линкольна и Дугласа, в нем обозначен вопрос, который станет значимым поворотным пунктом в политической карьере Линкольна", — говорится на сайте аукциона.

Документ был написан "в ключевой момент серии состязаний в красноречии", после которых "Линкольн стал видным деятелем" и "встал на пороге Белого дома", дополняется в сообщении. Организаторы аукциона отмечают, что "письма от Линкольна, касающиеся исторических дебатов со Стивеном Дугласом, чрезвычайно редки".

Послание, ставшее историческим документом, состоит из двух страниц, на третьей представлены комментарии Асбери, которые он добавил в 1883 году. На аукцион его выставил "анонимный владелец". Оценочная стоимость лота составляет от 500 до 700 тысяч долларов, уточняется в сообщении.

Линкольн был президентом в годы Гражданской войны в США (1861-1865), ключевым событием которой стала Прокламация об освобождении рабов. Линкольн погиб в результате покушения в 1865 году. Наряду с основателем США Джорджем Вашингтоном, Линкольн традиционно считается наиболее выдающимся американским президентом.