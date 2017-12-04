Премьера фильма "Матильда" в США прошла при аншлаге

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" в Нью-Йорке прошла при полном аншлаге, сообщила РИА Новости организатор показов продюсер компании "Маэстро Артист" Мария Шкловер.

В широкий прокат в США кинокартина выходит 9 декабря. 2-3 декабря в зале Tribeca Arts Center в Нью-Йорке состоялись первые показы фильма и общение зрителей с режиссером.

"Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день. В первый день был полный зал", — сказала Шкловер агентству.

Картина о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской вызвала широкий общественный резонанс в России задолго до проката. Шкловер уверена, что фильм вызовет интерес и в США. "В следующую субботу мы начинаем показывать фильм по всей стране", — отметила она. В прокате фильм будет идти на русском с английскими субтитрами.

Из Нью-Йорка Учитель отправится в Торонто (Канада), а затем — в Майами, где также встретится со зрителями. Показ и обсуждение фильма с участием режиссера еще состоится в Гарвардском университете.

Внимание зрителей подогревалось, в том числе, и скандалом вокруг выхода фильма на экраны в России. Представляя картину в Нью-Йорке, режиссер и сам обратил на это внимание.

"Когда показываешь фильм в такой великой кинематографической стране, волнуешься, как его воспримут. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели фильм, не озираясь на те скандалы и разговоры, которые были. Мы делали картину четыре года, искренне. Были собраны лучшие кинематографические силы из разных стран. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели именно кино", — обратился он к залу.

Однако интересовали зрителей не только сопровождавшие фильм громкие истории. Спрашивали и о процессе создания картины: как нашли исполнителей, почему императора Николая II исполняет немецкий актер, какая сцена оказалась самой сложной, и не один раз — о богатых костюмах героев. Режиссер рассказал, что всего при съемках картины было использовано семь тысяч костюмов.

"Выставки костюмов (фильма) уже были и еще будут. Эрмитаж попросил коронационные костюмы — это в порядке обсуждения. Честно говоря, отдавать не хочется. Посмотрим. Сейчас в российском кино идет какой-то возврат к серьезным историческим темам. В каждой большой стране есть определенные мастерские, где хранятся исторические костюмы — они есть во Франции, Италии и других. Мы сейчас поднимаем вопрос о том, чтобы создать такую общую коллекцию, которой могли бы пользоваться все кинематографисты в России", — сказал Учитель.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат в России картина вышла 26 октября.