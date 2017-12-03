Умер солист группы The Tokens Митч Марго

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Солист американской группы The Tokens Митч Марго умер в возрасте 70 лет, пишет Los Angeles Times со ссылкой на семью артиста.

Родственники музыканта сообщили, что Марго скончался 24 ноября в своем доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Марго был участником The Tokens с 1960-го года, куда пришел вместе со своим братом Филом. Группа получила известность благодаря песне "The Lion Sleeps Tonight", ставшей одним из саундтреков к мультфильму "Король лев". В 2004 году коллектив был принят в Зал славы вокальных групп.