НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский в субботу открыл после реконструкции малую сцену Новосибирского академического театра оперы и балета – концертный зал имени дирижера Исидора Зака, передает корреспондент РИА Новости.

"Очень хотел бы, чтобы этот зал так же был переполнен, как и главный зал нашего театра, чтобы здесь проводилось как можно больше мероприятий самого разного жанра. Когда знаменитая мастерская получила Гран-при за проект новосибирского театра в 1937 году, пресса написала, что "это один из примеров проектов, которые невозможно возвести". Но наши деды не просто построили театр в годы Великой Отечественной войны, но и показали, что перед нами нет нерешаемых задач ни с технической, ни с творческой точки зрения", — сказал министр на церемонии открытия, пожелав новому залу большого количества зрителей.

В свою очередь, художественный руководитель театра Владимир Кехман сообщил журналистам, что главной задачей при реконструкции было восстановление исторической ценности зала и его преображение. "Здесь действительно уникальная акустика. Думаю, что она будет являться одной из лучших акустик в мире. Поэтому я надеюсь, что в этом зале выступят все выдающиеся мировые исполнители", — сказал он.

Малой сцене присвоено имя выдающегося дирижера, народного артиста СССР, первого главного дирижера театра Исидора Зака. В этом зале состоялись дебюты практически всех новосибирских музыкантов, ставших знаменитостями мирового уровня, в их числе Вадим Репин, Максим Венгеров и Антон Бараховский.

Реконструкция зала проведена чуть более чем за год. За это время были выполнены работы по усовершенствованию акустических характеристик, в зрительном зале установлены новые итальянские кресла, а также световое и проекционное оборудование, позволяющее проводить кинопоказы. Вместимость зала – 333 места. Современное решение зала воплощает идеи первых проектировщиков всего театра: проект 1937 года демонстрировался на Всемирной выставке в Париже вместе со скульптурой Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" и завоевал Гран-при.

После торжественной части состоится концерт с участием симфонического оркестра и хора Новосибирского театра, Вероники Джиоевой, Юлии Маточкиной (Мариинский театр), Лоуренса Браунли (США) и Рене Папе (Германия). За дирижерский пульт встанет маэстро Дмитрий Корчак. Первым сочинением, которое прозвучит в день открытия зала станет Sabat Mater Джоаккино Россини.

Малый зал Новосибирского театра оперы и балета был открыт осенью 1956 года концертом легендарного пианиста Эмиля Гилельса. В разные годы здесь выступали такие мастера советской исполнительской школы как Давид Ойстрах, Леонид Коган, Владимир Спиваков, Святослав Рихрет, Николай Петров.