Пять кинокомпаний подали заявки на возврат средств в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 дек — РИА Новости. Пять кинокомпаний подали заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление финансовых возвратов (рибейтов) за съемку фильмов в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Пять кинокомпаний подали заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий. На поддержку претендуют кинокартины, снятые в этом году в Калининградской области: "Желтый глаз тигра", "На Париж", "Золотая парочка", "Черные бушлаты" и "Живой". Большинство фильмов выйдут в прокат в 2018 году", — говорится в сообщении.

Продюсеры и руководители кинокомпаний представили каждую работу членам комиссии по распределению рибейтов. В состав комиссии вошли министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения РФ, лидер инициативы "Кино России" Анна Крутова, директор Фонда кино Антон Малышев.

По словам областного министра по культуре и туризму, все киноленты соответствуют критерию позиционирования Калининградской области и достойны пройти во второй тур, в котором будет оцениваться творческая составляющая работ. Участники претендуют на выплаты общей суммой 14,6 миллиона рублей. Итоги конкурса комиссия подведет в понедельник, 4 декабря.

Инициатором введения системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в регионах является Фонд кино. В этом проекте доля участия региона оценивается в 20%. В областном бюджете на эти цели заложено 20 миллионов рублей.