Масштабная реконструкция начата в городском парке столицы Адыгеи

МАЙКОП, 1 дек — РИА Новости. Первый этап работ масштабной реконструкции городского парка культуры и отдыха города Майкопа завершается в Адыгее, общая концепция преображения парка одобрена главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Проект предполагает поэтапную реконструкцию парка. Он разрабатывался с учетом мнения граждан. По проекту будет благоустроен главный вход в парк, нижний ярус прогулочной и игровой территорий, берегоукрепительные работы. Будут смонтированы новые электрические сети, новые светильники, благоустроены аллеи и клумбы.

"На обустройство входа со стороны улицы Гагарина и создания новой прогулочной дорожки протяженностью около километра в этом году направлено 14,4 миллиона рублей", — сказано в сообщении.

Глава республики обсудил ход работ и планируемую концепцию на совещании. Он обратил внимание на комплексное планирование всех работ и соблюдение единого стилевого решения новых объектов, которые при этом должны быть комфортными и надёжными.

"Городской парк — одна из главных достопримечательностей республиканской столицы. Но сегодня парк нуждается в благоустройстве и дальнейшем развитии. Он должен стать излюбленным местом отдыха майкопчан и гостей республики. Для этого важно продумать все детали, сочетание торговой, игровой, спортивной, хозяйственной, санитарной зон. Все создаваемые объекты должны быть функциональными, современными, удобными и безопасными", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

В планах также реконструкция открытого городского бассейна, пляжной зоны отдыха, установки новых аттракционов, а также ремонт аварийной и закрытой для посещения лестницы, ведущей в лесопарковую зону Мэздах.

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