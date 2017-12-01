Один в поле не воин – это не про Владимира Столярова. Бывший строитель прожил всю жизнь в Ярославле, но на пенсии решил не сидеть без дела, а заняться спасением памятников культуры в ближних деревнях. Его выбор пал на село Толбухино. С 2013 года активный пенсионер открыл здесь 19 музеев в восстановленных купеческих усадьбах и планирует увеличить это число до 30. Корреспондент РИА Новости побывала в Толбухино и узнала, как привлечь в неизвестное село туристов.
Всего 20 километров от Ярославля, но какой разительный контраст! В Толбухино мало людей, зато почти на каждом шагу встречаются удивительной красоты здания. Большинство - в плачевном состоянии, за исключением частных жилых домов и музеев, созданных за последние четыре года Владимиром Столяровым.
Энтузиаст появился в Толбухино внезапно. Изначально в планы входило спасение соседнего села Великое, где, по его подсчетам, под угрозой разрушения находится около 200 старинных зданий. Но судьба распорядилась иначе, говорит Столяров.
Когда я вышел на пенсию, пришел в администрацию Ярославского района и говорю: «Дайте мне какую-нибудь деревню. Разрушающихся памятников миллионы по России».
«Заместитель главы администрации отвечает: «Посмотри Толбухино». Я приехал, увидел на центральной улице упавший домик и спросил, чей. Оказалось, здесь раньше был магазин Райпотребсоюза. Я попросил продать дом мне. Мы достаточно быстро его восстановили и открыли там первый музей», - с гордостью рассказывает Владимир.
Столяров вспоминает, что поначалу местное население отнеслось к нему настороженно. Но, увидев, что в село потянулись туристы, сменили гнев на милость.
«Первый вопрос, который мне задали местные жители, был: «Что вам тут вообще надо? Ну, домики разрушенные падают, а вам-то что?»
А сейчас со мной дети на улицах здороваются. Это значит, что в семьях начали обо мне хорошо говорить, и бабушки мне тоже рассказывают: «Владимир Иванович, вот мы вечерами прогуливаемся, любуемся на здания», - говорит он.
Кроме моральной поддержки, ощутимой помощи от местного населения музейщик не получает. Даже экскурсоводов Столярову приходится возить из Ярославля: среди жителей Толбухино не нашлось желающих в течение трех часов показывать туристам достопримечательности.
«Одна из проблем сельской местности, да и страны в целом, я думаю, что у людей нет желания зарабатывать деньги. Просил местного библиотекаря проводить экскурсии, потому что, бывает, неожиданно приезжают группы из Вологды, из Иваново. На плакатах напечатали ее телефоны. Приехала группа из Череповца, звонят ей, а она: «Ой, у меня там дела, надо картошку окучивать».Я говорю: «Да потом окучишь, группа приехала, деньги себе забери». Поэтому, к сожалению, экскурсоводов пока из Ярославля вожу», - сокрушается Столяров.
Большинство экскурсий пенсионер проводит сам. Несмотря на отсутствие профильного образования, Столяров много читает и старается дополнять свои рассказы занятными деталями, иногда, как он признается, выдуманными. Постоянные сотрудники пока есть только в Музее маршала Толбухина – главной гордости села. Раньше музей ютился в местной школе, а сейчас занимает целый купеческий дом.
«Я попросил главу поселения, чтобы отдали нам купеческую усадьбу Шелепова. За свой счет подремонтировали, я еще экспонатов дал - и открыли уже в усадьбе Музей маршала Толбухина. Проблема в том, что оба сотрудника музея – преподаватели. Приезжает группа туристов, а их с занятий не отпускают», - делится Столяров.
Помимо сложностей с кадрами, приходится решать и непростые финансовые задачи. На восстановление усадеб под музеи и сбор экспонатов Столяров потратил около 15 миллионов рублей. Пенсионер говорит, что взял эти деньги из семейных накоплений, продал часть имущества. Однако он верит, что все траты окупятся.
«Честно сказать, помогает только жена, предприниматель. Хотя даже она часто говорит, что «хватит хоронить деньги» в Толбухино. Но я добьюсь того, чтобы сюда приезжал миллион туристов год».
Я был в Греции - там же все статуи вывезли британцы, а греки все равно экскурсии водят, показывают камни какие-то и рассказывают, мол, тут Афродита ходила, а тут – Посейдон! Я так разозлился. Мы разве хуже?
С посещениями туристов дело действительно обстоит неплохо - в Толбухино приезжают не только из Ярославля, но и из соседних городов, гордится музейщик.
«Зимой пенсионеров много, летом-то они на дачах, а сейчас к нам ездят. Школьников тоже много. У нас для них чем хорошо – проводим урок в музее, начиная с палеонтологии, со времен динозавров, дальше - Бронзовый век, Иван Грозный, Петр Первый. Школы уже про нас знают, даже из Москвы приезжают, но больше из Череповца, Вологды, из Иванова», – рассказывает Столяров.
«Мне звонят из Коми, из Архангельска: «У нас есть экспонаты, собрания сочинений, газеты, хотим завезти их в Толбухино». Я отвечаю: «Завозите». Главное, что узнают про нас потихоньку», - говорит Столяров.
Ко дню ВМФ минувшим летом Владимир Иванович и его помощники построили целую флотилию для местных детей. Сейчас галера на восемь человек стоит на замерзшей реке. Но главная мечта пенсионера – восстановить местную церковь Святой Троицы в центре Толбухино. Пока удалось привести в порядок только часовню, потому что в самом храме расположена пожарная часть.
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