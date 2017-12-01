Столяров вспоминает, что поначалу местное население отнеслось к нему настороженно. Но, увидев, что в село потянулись туристы, сменили гнев на милость.

«Первый вопрос, который мне задали местные жители, был: «Что вам тут вообще надо? Ну, домики разрушенные падают, а вам-то что?»

А сейчас со мной дети на улицах здороваются. Это значит, что в семьях начали обо мне хорошо говорить, и бабушки мне тоже рассказывают: «Владимир Иванович, вот мы вечерами прогуливаемся, любуемся на здания», - говорит он.