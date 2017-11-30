Российское кино пользуется за рубежом большой популярностью, заявил Учитель

ВЕНА, 30 Ноя — РИА Новости. Российские фильмы пользуются за рубежом большой популярностью, считает режиссер фильма "Матильда", открывающего "Дни российского кино" в Вене, Алексей Учитель.

"Я думаю, что в последнее время, судя по тому графику, который есть у меня, очень много показывают нашего кино за рубежом и это пользуется, что очень приятно, огромным успехом", — сказал он, отметив, что публика на этих показах присутствует не только русскоговорящая.

"Мы не должны вариться в собственном соку. Желательно, чтобы наши фильмы были и в Европе, и на других континентах",- заявил Учитель.

В четверг, 30 ноября, в Вене начинаются "Дни российского кино", которые пятый год организовывает Госфильмофонд при поддержке посольства РФ и Российского центра науки и культуры. Показ фильмов проходит на русском языке с немецкими субтитрами. В программе — "Матильда" Алексея Учителя, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Про любовь. Только для взрослых" Нигины Сайфуллаевой и другие.