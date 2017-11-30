Режиссер Учитель рассказал, как прошел прокат "Матильды" в России

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. За время проката "Матильды", вопреки ожиданиям его "противников", в России не произошло ни одного инцидента, заявил режиссер картины Алексей Учитель.

"Могу сказать, что за все пять недель проката, несмотря на все ожидания наших противников, не было ни одного инцидента и даже ни одного плаката против фильма во всех кинотеатрах страны", — заявил он, выступая в четверг в Вене в преддверии начала "Дней российского кино".

Режиссер добавил, что считает "обидным и неправильным", что люди идут смотреть картину "под тем прессом, под котором она оказалась, от людей, которые ее не видели.

По его оценке, прокат "Матильды" можно считать достаточно успешным. "Результаты проката не только я, но и специалисты, считаем очень хорошими. Только в России мы собрали около полумиллиарда рублей. Но прокат, во-первых, еще идет, во-вторых, он проходит в СНГ, в Европе — Германии, Австрии и других странах, поэтому результаты еще рано подводить",- сказал Учитель.

Он уточнил, что, по его данным, "мы сейчас занимаем 10 место по сборам за все годы российского кино, не такой плохой результат".

При этом режиссер напомнил, что благодаря "противникам" прокат проходил "в уникальной ситуации, когда на всех федеральных каналах реклама проката была запрещена, вся огромная PR-кампания была остановлена, благодаря усилиям, к сожалению, Российской православной церкви".

В четверг, 30 ноября, в Вене начинаются "Дни российского кино", которые пятый год организовывает Госфильмофонд при поддержке посольства РФ и Российского центра науки и культуры. Показ фильмов проходит на русском языке с немецкими субтитрами. В программе — "Матильда" Алексея Учителя, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Про любовь. Только для взрослых" Нигины Сайфуллаевой и другие.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина вышла 25 октября.