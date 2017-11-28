Оливер Стоун в 2018 году представит телесериал о тюрьме Гуантанамо

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун в 2018 году представит в США телесериал о тюрьме Гуантанамо.

"У меня нет пока никаких планов, о которых я мог бы сейчас вам рассказать, но я могу сказать о телесериалах. Это драма о Гуантанамо, тюрьме на Кубе. Это 15 лет истории этой тюрьмы, с момента ее открытия. Сериал будет представлен в США в следующем году", — рассказал он журналистам на форуме Synergy Global Forum.

Режиссер добавил, что пока у него не планирует использовать технологии VR и AR (виртуальной и дополненной реальности).

"У меня пока нет никаких планов по использованию VR и AR в моих работах. Но я буду использовать все, что хорошо будет в работе. Технологии и времена меняются, VR и AR — все они только часть большой истории", — пояснил он.

Режиссер рассказал журналистам, что он доволен своим документальным фильмом про президента РФ Владимира Путина. "Я очень доволен фильмом с Путиным. Это четыре часа из 24 отснятых часов. Мы вместили все в четыре часа. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Я горжусь фильмом", — заявил он.

В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм — в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.