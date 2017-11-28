Минкультуры выступило против запрета господдержки фильмов, в которых курят

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министерство культуры поддерживает экспертный совет при кабмине РФ в том, что инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, избыточна.
20.5%Да, бросать не собираюсь
26.6%Курю, но пытаюсь бросить
52.9%Никогда не курил(-а)
"Ведомство не поддержало проект концепции, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Кроме того, при постановке документальных фильмов демонстрация табакокурения связана с использованием подлинного фактологического материала без искажения жизненных ситуаций. Подобный художественный прием в аудиовизуальных произведениях – не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака", — подчеркнули в ведомстве.