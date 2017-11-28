Минкультуры выступило против запрета господдержки фильмов, в которых курят

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министерство культуры поддерживает экспертный совет при кабмине РФ в том, что инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, избыточна.

Вы курите? Да, бросать не собираюсь

Курю, но пытаюсь бросить

Никогда не курил(-а) Результаты 20.5% Да, бросать не собираюсь

26.6% Курю, но пытаюсь бросить

52.9% Никогда не курил(-а) Все опросы Голосовать

Ранее в пресс-службе Открытого правительства РИА Новости сообщили, что экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции. В частности, по мнению совета, инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, избыточна и должна быть исключена из концепции.

"Ведомство не поддержало проект концепции, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На взгляд специалистов Минкультуры, предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах, фальсификации исторических событий и искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений.

"Кроме того, при постановке документальных фильмов демонстрация табакокурения связана с использованием подлинного фактологического материала без искажения жизненных ситуаций. Подобный художественный прием в аудиовизуальных произведениях – не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака", — подчеркнули в ведомстве.