МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах, покинул Гильдию режиссеров США, сообщает издание Wrap.

"Харви Вайнштейн вышел из состава Гильдии режиссеров", — заявил изданию представитель гильдии. Теперь его имени нет на сайте, отмечает издание.

В свою очередь, представитель Вайнштейна подтвердил, что кинопродюсер покинул гильдию, и добавил, что он "относится к организации с высочайшим уважением".

Ранее в октябре Харви Вайнштейн был уволен со всех постов, его обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейна исключили из американской и британской киноакадемий, американской телевизионной академии, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.