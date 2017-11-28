Разошлись в причинах: сыновья Табакова прокомментировали его госпитализацию

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сыновья актера Олега Табакова назвали разные причины госпитализации своего отца в столичную больницу.

Старший сын Антон заявил РБК, что актер находится в Первой градской больнице с диагнозом воспаление легких. В то же время младший сын Табакова Павел сообщил Агентству городских новостей "Москва", что его отец проходит плановое стоматологическое обследование и "проблем никаких нет".

Сам Табаков ранее подтвердил информацию о болезни. "Я болен", — сказал актер в ответ на вопрос журналистов радиостанции "Говорит Москва", после чего положил трубку.

Первая градская больница или частная клиника



О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу РИА Новости сообщили в справочной службе клиники. Собеседник агентства заявил, что актер поступил в шестое отделение реанимации.

Отмена спектаклей

При этом в пресс-службе театра "Табакерка" заявили РИА Новости, что народный артист проходит плановое стоматологическое лечение в частной клинике. Табаков приехал на прием, однако "врачи посоветовали ему остаться" и пройти обследование.

Два спектакля "Табакерки", где занят народный артист Олег Табаков, были отменены; в театре объясняют это повреждением декораций. "Спектакль "Год, когда я не родился" и "Чайка" отменены по техническим причинам, поскольку повреждены декорации из-за протечки", — сказал представитель театра.

Никакой критической ситуации нет

Кроме того на сайте МХТ им. Чехова сообщается, что 29 ноября отменен спектакль "Юбилей ювелира" с Табаковым в главной роли.

В октябре 2014 года Табаков после ухудшения самочувствия был доставлен на обследование в больницу РЖД. В пресс-службе МХТ имени Чехова тогда отметили, что никакой критической ситуации нет.

В ноябре 2015 года в МХТ отменили спектакль "Последняя жертва", которым должен был начаться фестиваль в честь юбилея Табакова. В прессе появилась информация, что Табакова якобы увезли в больницу, однако в театре эти сообщения назвали "абсолютной ложью", отметив, что актер лишь простудился и немного охрип.