Медведев посетил биеннале современного искусства на Крымском валу

Дмитрий Медведев и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время осмотра экспозиции Некто 1917 в Третьяковской галерее на Крымском валу. 27 ноября 2017

Дмитрий Медведев и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время осмотра экспозиции Некто 1917 в Третьяковской галерее на Крымском валу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник ознакомился с экспонатами Московской биеннале современного искусства, которая проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу.

В основном проекте представлены работы 52 художников из 25 стран мира, в том числе известной исландской певицы и художника Бьорк Гудмундсдоттир.

В этом году впервые биеннале в Москве проходит четыре месяца вместо одного – с середины сентября по январь. В числе участников художники из Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, США, Турции, Японии и Швейцарии, в том числе Мэтью Барни и Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале.

Из российских художников для участия в основном проекте отобрали работы творческого объединения "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Даши Намдакова, Анастасии Потемкиной, Ильи Федотова-Федорова, Вали Фетисова.

Осматривал экспонаты Медведев в компании президента Московской международной биеннале современного искусства Юлии Музыкантской.

"Хорошая выставка… Я на самом деле к современному искусству хорошо отношусь. Нам в Москве современного искусства не хватает", — сказал премьер после осмотра.