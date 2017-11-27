Сын Олега Табакова рассказал о состоянии здоровья отца

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Актер Олег Табаков проходит плановое стоматологическое обследование в Первой Градской больнице, сообщил Агентству городских новостей "Москва" его сын Павел Табаков.

"Все в порядке, поэтому проблем никаких нет", — уточнил сын артиста.

В понедельник в Первой градской больнице сообщили РИА Новости, что Олег Табаков доставлен в шестое отделение реанимации.

Сам актер в ответ на просьбу подтвердить данные о госпитализации заявил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что болен.

Спектакли "Год, когда я не родился" и "Чайка" в "Табакерке" с участием Табакова были отменены, что в театре объяснили повреждением декораций. Отмененным оказался и спектакль "Юбилей ювелира" в МХТ имени Чехова, где актер должен был играть главную роль.