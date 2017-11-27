МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия подаст заявку на проведение "Детского Евровидения" в 2019 году, вопрос находится в стадии обсуждения; в следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Первый канал. Всемирная сеть".

Россиянка Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении-2017" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков.

Согласно положению конкурса, страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Страна, в которой будет проведён конкурс в следующем году, определяется заранее.

"В следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее. Транслирует конкурс всегда телеканал "Карусель". Россия подаст заявку на проведение этого мероприятия на 2019 год, пока это в стадии обсуждения. После подачи заявки комитет EBU примет решение", — сказал собеседник агентства.

Полина Богусевич выступила с композицией "Крылья". Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов. Грузия впервые принимала детское "Евровидение", которое в этом году проводилось в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко". В следующем году "Детское Евровидение" пройдет в Минске. Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".