Лещенко: Хворостовский ушел из жизни рано, поскольку сжигал себя на сцене

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Оперный певец Дмитрий Хворостовский по-настоящему сжигал себя на сцене, и, может быть, именно поэтому ушел так рано, заявил певец Лев Лещенко на церемонии прощания с артистом.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Лещенко подчеркнул, что Хворостовский был великим человеком и выдающимся музыкантом.

"Он очень любил свое искусство, дарил его нам. Он не был поверхностным человеком, он шел до глубины своих чувств, своих эмоций, он сжигал себя по-настоящему. Быть может, поэтому он ушел в таком молодом возрасте", — подчеркнул певец.

Он заметил, что Хворостовский был удивительно благородным человеком. "Он был гражданином нашего отечества, прославлял родину на всех сценах мира. Мы гордились, мы восторгались им, мы переживали вместе с ним", — добавил Лещенко.