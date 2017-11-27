В Красноярске планируют устроить концерт памяти Хворостовского

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского может состояться весной 2018 года на его родине в Красноярске, сообщил один из организаторов похорон певца, близкий друг его семьи Павел Астахов.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

Прощание с Хворостовским началось в Москве утром в понедельник, проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище 28 ноября, вторая будет передана красноярской делегации.

"Поскольку мы провели три благотворительных концерта "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям", средства от которых перечислялись тяжелобольным, онкобольным детям, Дмитрий мечтал провести четвертый на своей родине в Красноярске. Я думаю, что мы можем после соответствующей подготовки, согласований приурочить такой концерт, теперь уже памяти Дмитрия Хворостовского, в Красноярске как раз к тому моменту, как будут готовы власти Красноярского края, будут согласованы все необходимые действия по открытию мемориала, по приданию имени Дмитрия Александровича определенным объектам. И как раз в это время провести концерт", — сказал Астахов журналистам.

По его словам, концерт может состояться весной следующего года.

"Я думаю, это весна следующего года, потому что хотят поехать родители. Они пока, к сожалению, в тяжелом состоянии. Хочет поехать его жена, и дети хотят поехать. Я думаю, все это можно объединить", — сказал Астахов.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.

Имя Хворостовского может быть присвоено Красноярскому государственному институту искусств, театру оперы и балета или Большому концертному залу краевой филармонии, также рассматривается возможность создания мемориала, сообщил ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

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