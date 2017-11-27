В Красноярске планируют устроить концерт памяти Хворостовского

11:3627.11.2017
(обновлено: 11:50 27.11.2017)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского может состояться весной 2018 года на его родине в Красноярске, сообщил один из организаторов похорон певца, близкий друг его семьи Павел Астахов.
Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.
Прощание с Хворостовским началось в Москве утром в понедельник, проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище 28 ноября, вторая будет передана красноярской делегации.
"Поскольку мы провели три благотворительных концерта "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям", средства от которых перечислялись тяжелобольным, онкобольным детям, Дмитрий мечтал провести четвертый на своей родине в Красноярске. Я думаю, что мы можем после соответствующей подготовки, согласований приурочить такой концерт, теперь уже памяти Дмитрия Хворостовского, в Красноярске как раз к тому моменту, как будут готовы власти Красноярского края, будут согласованы все необходимые действия по открытию мемориала, по приданию имени Дмитрия Александровича определенным объектам. И как раз в это время провести концерт", — сказал Астахов журналистам.
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
По его словам, концерт может состояться весной следующего года.
"Я думаю, это весна следующего года, потому что хотят поехать родители. Они пока, к сожалению, в тяжелом состоянии. Хочет поехать его жена, и дети хотят поехать. Я думаю, все это можно объединить", — сказал Астахов.
Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.
Имя Хворостовского может быть присвоено Красноярскому государственному институту искусств, театру оперы и балета или Большому концертному залу краевой филармонии, также рассматривается возможность создания мемориала, сообщил ранее врио губернатора Красноярского края Александр Усс.