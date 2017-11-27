В Госдуме прокомментировали победу в "Детском Евровидении"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Победа российской исполнительницы в "Детском Евровидении — 2017" свидетельствует о качественной системе музыкального образования в России, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Полина Богусевич в воскресенье в Тбилиси заняла первое место на "Детском Евровидении — 2017" с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

"Я считаю, что это результат очень хорошей работы с детьми. У нас всегда была хорошая работа с вокалистами, вот последние телевизионные шоу "Голос. Дети", "Синяя птица" выявили очень много талантов. Вся музыкальная система образования детского у нас очень качественная", — заявила Драпеко РИА Новости.

Она также выразила надежду, что "Детское Евровидение" отличается по политизированности решений от аналогичного взрослого конкурса — "еще не хватало нам политику тащить в детское искусство, надеюсь, человечество до этого не дойдет".