Уже звезда: Киркоров поздравил россиянку с победой на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров поздравил россиянку Полину Богусевич с первым местом на конкурсе "Детское Евровидение" в Тбилиси и отметил, что ей досталась "дорогая победа". Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам певца, победа в таком международном конкурсе "не для слабонервных", а Полина Богусевич "уже звезда".

"Это серьезная победа в достаточно непростой политической ситуации, когда даже детей стравливают в интриги политические. Это не для слабонервных", — заявил артист.

Киркоров также отметил работу Академии популярной музыки Игоря Крутого, которая занималась подготовкой россиянки.

Полина Богусевич заняла первое место в конкурсе "Детское Евровидение — 2017", который проходил в Тбилиси. Выступив с композицией "Крылья", 14-летняя конкурсантка из Москвы набрала 188 баллов. Второе место занял участник из Грузии Григола Кипшидзе, на третьей строчке оказалась австралийка Изабелла Кларк.