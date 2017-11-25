Кончита Вурст собирается завершить карьеру в амплуа бородатой женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Австрийский артист Томас Нойвирт заявил, что хотел бы через некоторое время завершить карьеру в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст и сменить род деятельности.

Концовка истории амплуа Кончиты, по его словам, будет "грандиозной и драматичной".

Нынешний приезд в Петербург — первый визит австрийского артиста в Россию. Нойвирт заявил, что счастлив оказаться в России.

Он также поделился, что был поражен тем, что в Петербурге "дворец за дворцом" и выразил желание купить один из них.

"Жизнь — это путешествие, и я, как и все люди, нахожусь в процессе эволюции. И у меня огромный список вещей, которые я хочу сделать и попробовать в жизни. И большое количество этих вещей не включают в себя ношение парика и накладных ресниц", — сказал артист. Он добавил, что работает сейчас над вторым музыкальным альбомом, который запишет как Кончита, а затем поедет в гастрольный тур в этом амплуа.

"Я хочу получить возможность когда-нибудь срежиссировать фильм, покричать на актеров, покомандовать людьми, или, например, стать дизайнером одежды, или сделать что-нибудь ещё творческое, потому что я действительно довольно творческий человек, и у меня много разных идей", — заявил артист.

Победа австрийского артиста в сценическом амплуа женщины с бородой стала сенсацией конкурса "Евровидения" 2014 года, проходившего в Копенгагене, и была с энтузиазмом воспринята в Австрии — одном из центров культуры модерна, где традиционность тесно соседствует с приверженностью прогрессивным ценностям.