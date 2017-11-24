В Липецкой области открыли новый дом культуры

ЛИПЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Новый дом культуры открылся в селе Донском Липецкой области; здесь будут работать библиотека, 14 творческих студий самодеятельности для детей и взрослых, а также два окна МФЦ, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Открыт первый из 35 запланированных в сельских территориях региона дом культуры в рамках специальной программы, инициированной главой Липецкой области Олегом Королевым. В новом доме культуры также есть большой концертный зал, рассчитанный на 200 мест", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до конца этого года в Липецкой области будут построены еще 10 домов культуры — это будут полноценные досуговые центры, где найдется занятие как для молодежи, так и для ветеранов.

Кроме того, отмечается в сообщении, в селе Донском в ближайшее время капитально отремонтируют больницу, будут благоустраивать улицы, ремонтировать дороги, строить бани, кафе, а рядом со школой появится стадион. Также в планах — построить бассейн и крытый каток.

"Нам предстоит серьезная работа, ведь кроме домов культуры намечено построить еще 25 офисов врачей общей практики. Это станет важным этапом в реализации программ повышения качества жизни сельского населения и создания комфортной среды в муниципалитетах", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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