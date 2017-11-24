В пермской филармонии пройдет вечер воспоминаний о Хворостовском

УФА, 24 ноя — РИА Новости. Архивную запись концерта Дмитрия Хворостовского, скончавшегося после продолжительной болезни, увидят жители Перми в филармонии в субботу на вечере памяти артиста, сообщает пресс-службы пермской краевой филармонии.

В среду семья Хворостовского сообщила, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Пермская краевая филармония приглашает на вечер памяти великого русского баритона – народного артиста России Дмитрия Хворостовского, который состоится 25 ноября в 18.00 в Органном концертном зале. Будет показана архивная запись концерта "Дмитрий Хворостовский. Музыка души и сердца" от 27 апреля 2013 года из Концертного зала им. П.И. Чайковского (Москва). В программе прозвучит духовная музыка русских композиторов Д. Христова, П. Чеснокова, А. Архангельского, А. Косолапова, Н. Голованова, М. Бурмагина, С. Рахманинова, русские народные песни и старинные романсы", — говорится в сообщении краевой филармонии.

Отмечается, что эту программу пермякам посчастливилось слышать "живьем" в декабре 2009 года, когда Хворостовский по приглашению филармонии дал единственный концерт в Большом зале.

В филармонии ждут всех поклонников артиста, вход на вечер памяти будет свободный.

Подробнее о биографии Дмитрия Хворостовского читайте в справке РИА Новости >>