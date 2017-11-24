В Калининграде открывается фестиваль кино стран Евросоюза

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Тринадцатый фестиваль кино стран Европейского союза открывается в пятницу польско-британским анимационным фильмом "Ван Гог. С любовью, Винсент", сообщили в оргкомитете фестиваля.

Программа фестиваля позволяет калининградским зрителям познакомиться с лучшим кино европейских стран — фильмами-обладателями национальных премий и наград, лауреатами и призерами многочисленных международных кинофорумов, участниками конкурсной программы международных фестивалей последних лет.

"Фестиваль в этом году посвящен великим людям. Гениям и злодеям. Среди гениев будут Роден, Гоген, Рафаэль, Таль, Борг, Макинрой и еще много кто, а откроемся мы мультфильмом о Ван Гоге", — рассказали в оргкомитете.

Фильм открытия — первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала его красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Всего в фестивальной программе более 40 фильмов производства Германии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Словакии, Бельгии, Румынии. Франции, Ирландии, Швеции, Венгрии и других стран. Зрители увидят фильм-обладатель "Золотого медведя" Берлинале "О теле и душе", будут показаны также номинанты на "Золотую пальмовую ветвь" – "Кроткая", "Молодой Годар", в программе также национальные и международные хиты – "Четверо против банка", "Субурбикон".

Ожидается и несколько творческих встреч — чешский режиссер Иржи Страх представит свой комедийный хит "Ангел-2", оператор Берндт Фишер из Германии покажет фильм о горных пастухах, который снимался в Румынии.

Традиционное коллективное голосование за звание лучшего фильма позволит увидеть ленту, получившую Приз зрительских симпатий, еще раз в день закрытия кинофорума 8 декабря. Фестиваль проходит ежегодно с 2005 года при поддержке представительства ЕС в России, посольств, консульств и культурных центров стран Евросоюза и правительства Калининградской области.