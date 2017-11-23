Скончался актер, сыгравший Петруху в "Белом солнце пустыни"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер Николай Годовиков, сыгравший молодого красноармейца Петруху в советском фильме "Белое солнце пустыни", скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает "5 канал".

Как рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов, в последнее время Годовиков страдал от онкологического заболевания. "У него метастазы пошли. Почки, это точно", — сообщил он.

По словам Смородинова, актер не догадывался о болезни. Директор Годовикова также добавил, что о дате похорон артиста будет известно позже.

На счету Годовикова множество ролей в отечественных фильмах, которые успели стать классикой для российского зрителя. Настоящую известность ему принесла роль в картине "Белое солнце пустыни". В 2000-х годах Годовиков снимался в сериалах, в том числе, в "Убойной силе", "Бандитском Петербурге" и других.