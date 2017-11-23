МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила создать единую электронную музыкальную библиотеку и предложила провести фестиваль корпоративных хоровых коллективов.

"Оказывается, у нас отсутствует хорошая музыкальная библиотека. Коллеги, есть такое поручение, чтобы мы создали с вами электронную библиотеку", — заявила Голодец ходе заседания Всероссийского хорового общества.

Она отметила, что различные источники в интернете предоставляют разные варианты партитур и текстов. "Идет вот такой серьезный процесс рассогласования. Мы возьмемся за эту работу и сделаем хорошую музыкальную библиотеку. К сожалению, не всегда в интернете можно найти хорошее, достойное исполнение, которое могло бы быть примером", — сказала Голодец.

"Мы обратимся на Российской трёхсторонней комиссии к работодателям и предложим им провести такой фестиваль, потому что у многих предприятий есть хоры, и я их видела… Сделаем такой фестиваль хоров для взрослых — любительских, корпоративных", — добавила Голодец.