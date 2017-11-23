Друг Джигарханяна опроверг сообщение о госпитализации актера

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на отдыхе в пансионате и чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

Ранее официальный представитель супруги артиста Элина Мазур со ссылкой на Юрий Клепикова, которого назвала "приближенным человеком" актера, сообщила РИА Новости, что Джигарханян был госпитализирован в среду. По ее словам, состояние актера ухудшилось, на фоне диабета у него отказали ноги.

"Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!" — сказал Согомонян.

По его словам, Джигарханян сам уехал на машине со своим шофером. "Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было", — добавил Согомонян.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

В конце октября в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Ранее Мазур сообщила РИА Новости, что на ее квартире и на квартире Цымбалюк-Романовской были проведены обыски, изъяты загранпаспорт, медицинские документы и завещание Джигарханяна.