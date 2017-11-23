В России увеличили объем грантовой поддержки в сфере культуры

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил общий объем грантовой поддержки в области культуры с 5,3 до 8 миллиардов рублей в 2018 году, поддержка будет оказана, в частности, театру "Сатирикон" Константина Райкина, Театру Наций и Геликон-опере, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, общий размер бюджетный ассигнований федерального бюджета на выплату президентских грантов начиная с 2018 года устанавливается в размере 8,041 миллиарда рублей. В прошлом году эта сумма составляла 5,3 миллиарда рублей.

Федеральная поддержка будет оказана Московскому художественному академическому театру имени Горького, Государственному театру наций, театру "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Государственному академическому народному ансамблю "Россия" имени Зыкиной, Московскому музыкальному театру "Геликон-опера", Омской филармонии, Пушкинскому театральному центру в Санкт-Петербурге.

Ранее художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин в видеообращении, опубликованном каналом "Дождь", заявил, что череда проверок в его театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон". Он пояснил, что Минкультуры осуществляло две проверки "Сатирикона", причина которых в стремлении разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства.