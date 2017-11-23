"Ушел волшебный голос": в Сети скорбят в связи с кончиной Хворостовского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В среду на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни скончался талантливый оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Сообщение о кончине шокировало поклонников народного артиста, которые выражают в социальных сетях свои соболезнования родным и близким Хворостовского.

"Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память", — написала пользователь Twitter Julia Korovina.

Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память! #ДмитрийХворостовский pic.twitter.com/jOYgrD2bQf — Julia Korovina (@jupilika2) 22 ноября 2017 г.

"Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства", — отметил Андрей Малосолов.

Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий…. — Андрей Малосолов (@malosolov) 22 ноября 2017 г.

"Такие люди, как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну", — с горечью подчеркивает Eugene Zhukov.

Такие люди как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну. Причем представлял её в лучшем свете, как безусловный гений. Беда. — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 22 ноября 2017 г.

"Слезы потекли ручьем после новости, что умер Хворостовский", — написала Alina Egorova.

Слезы потекли ручьем после новости, что умер Хворостовский. Вечная память этому великому человека… Мечта..так и останется мечтой всей жизни. — Alina Egorova (@fagaslo) 22 ноября 2017 г.

"Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь", — прокомментировала кончину Хворостовского пользователь Twitter Юлия Сапронова.

В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.!

Ему было 55 лет!

Свет!

Он нес людям свет!

Пытался осветить нам путь!

Погас!

Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович! pic.twitter.com/XifvQTdv7b — Юлия Сапронова (@usapronova) 22 ноября 2017 г.

"Мир потерял гения", — отметила Наталья Беляева.

Мир потерял гения. Великий русский оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел от нас после продолжительной болезни. Скорбим. #хворостовский #скорбим pic.twitter.com/pS2nQ5NWJH — Наталья Беляева (@knv51) 22 ноября 2017 г.

"Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Спасибо за все, что он делал для нас", — Max Razumov.

#Хворостовский Это — невосполнимая утрата. Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Светлая память…и спасибо за всё, что он для нас сделал…. — Max Razumov (@MaxRazumov) 22 ноября 2017 г.

Дмитрий Хворостовский получил широкую известность в 27-летнем возрасте после победы на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Молодой советский артист с атлетическим телосложением и гривой не по возрасту седых волос, которые он унаследовал от матери, в один миг разрушил стереотип об оперных исполнителях и стал известен всему миру.

Ранее соболезнования семье Хворостовского выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, а также ряд российских и зарубежных политиков и деятелей культуры.

Народного артиста похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.