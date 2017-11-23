"Ушел волшебный голос": в Сети скорбят в связи с кончиной Хворостовского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В среду на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни скончался талантливый оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Сообщение о кончине шокировало поклонников народного артиста, которые выражают в социальных сетях свои соболезнования родным и близким Хворостовского.
"Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память", — написала пользователь Twitter Julia Korovina.
Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память! #ДмитрийХворостовский pic.twitter.com/jOYgrD2bQf— Julia Korovina (@jupilika2) 22 ноября 2017 г.
"Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства", — отметил Андрей Малосолов.
Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий….— Андрей Малосолов (@malosolov) 22 ноября 2017 г.
"Такие люди, как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну", — с горечью подчеркивает Eugene Zhukov.
Такие люди как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну. Причем представлял её в лучшем свете, как безусловный гений. Беда.— Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 22 ноября 2017 г.
"Слезы потекли ручьем после новости, что умер Хворостовский", — написала Alina Egorova.
Слезы потекли ручьем после новости, что умер Хворостовский. Вечная память этому великому человека… Мечта..так и останется мечтой всей жизни.— Alina Egorova (@fagaslo) 22 ноября 2017 г.
"Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь", — прокомментировала кончину Хворостовского пользователь Twitter Юлия Сапронова.
В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.!— Юлия Сапронова (@usapronova) 22 ноября 2017 г.
Ему было 55 лет!
Свет!
Он нес людям свет!
Пытался осветить нам путь!
Погас!
Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович! pic.twitter.com/XifvQTdv7b
"Мир потерял гения", — отметила Наталья Беляева.
Мир потерял гения. Великий русский оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел от нас после продолжительной болезни. Скорбим. #хворостовский #скорбим pic.twitter.com/pS2nQ5NWJH— Наталья Беляева (@knv51) 22 ноября 2017 г.
"Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Спасибо за все, что он делал для нас", — Max Razumov.
#Хворостовский Это — невосполнимая утрата. Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Светлая память…и спасибо за всё, что он для нас сделал….— Max Razumov (@MaxRazumov) 22 ноября 2017 г.
Ранее соболезнования семье Хворостовского выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, а также ряд российских и зарубежных политиков и деятелей культуры.
Народного артиста похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.