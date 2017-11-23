РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Ушел волшебный голос": в Сети скорбят в связи с кончиной Хворостовского

01:1923.11.2017
02831
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В среду на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни скончался талантливый оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Сообщение о кончине шокировало поклонников народного артиста, которые выражают в социальных сетях свои соболезнования родным и близким Хворостовского.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
Перейти в фотобанк
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
Перейти в фотобанк
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
/

"Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память", — написала пользователь Twitter Julia Korovina.

"Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства", — отметил Андрей Малосолов.

"Такие люди, как Хворостовский — единичны. Это достояние России. Горько потерять соотечественника, который представлял нашу страну", — с горечью подчеркивает Eugene Zhukov.

"Слезы потекли ручьем после новости, что умер Хворостовский", — написала Alina Egorova.

"Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь", — прокомментировала кончину Хворостовского пользователь Twitter Юлия Сапронова.

"Мир потерял гения", — отметила Наталья Беляева.

"Такие, как Хворостовский, рождаются раз в столетие. Спасибо за все, что он делал для нас", — Max Razumov.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Дирижер Орбелян рассказал о последних часах жизни Хворостовского
Дмитрий Хворостовский получил широкую известность в 27-летнем возрасте после победы на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Молодой советский артист с атлетическим телосложением и гривой не по возрасту седых волос, которые он унаследовал от матери, в один миг разрушил стереотип об оперных исполнителях и стал известен всему миру.

Ранее соболезнования семье Хворостовского выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, а также ряд российских и зарубежных политиков и деятелей культуры.

Народного артиста похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости, Ruptly, Metropolitan Opera
"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена