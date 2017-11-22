Федору Добронравову на три года запретили въезд на Украину

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале "Сваты", из-за посещения Крыма, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал Крым и поддерживал публично аннексию Крыма", — заявила Гитлянская в видеообращении, опубликованном в среду на ее странице в Facebook.