Хибла Герзмава выступит в Доме музыки в память о Хворостовском

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Всемирно известная певица, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава посвящает свое выступление, которое состоится в четверг в Доме музыки в Москве, памяти Дмитрия Хворостовского, сообщили в пресс-службе театра.

Ранее в среду семья Хворостовского сообщила на его странице в Facebook, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Концерт Герзмавы (сопрано) и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова состоится 23 ноября в Доме музыки в Светлановском зале. Выступление пройдет в рамках IХ Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…".

"Сегодня, когда пришла трагическая весть о кончине Дмитрия Хворостовского, ей трудно было говорить, но свою любовь к выдающемуся певцу, партнеру, с которым Хибле посчастливилось вместе выступать, она выразит в своем выступлении завтра, которое посвящает его памяти", — говорится в сообщении.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.