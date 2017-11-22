Медведев назвал Хворостовского великим русским певцом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, оперного певца Дмитрия Хворостовского, назвав его великим русским певцом, чей талант принадлежал всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос.

Ранее в среду семья певца сообщила на его странице в Facebook, что он скончался. Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Сегодня не стало Дмитрия Хворостовского – яркого, талантливого, совершенно уникального оперного певца. Это трагическая потеря для отечественной и мировой культуры, для родных и близких, для миллионов людей. Ведь его редкий дар принадлежал каждому человеку на планете, всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев подчеркнул, что музыка была жизнью Хворостовского, и "даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь". Российский премьер напомнил, что последний концерт Дмитрий Хворостовский дал 2 июня в своем родном Красноярске.

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"Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников", — добавляется в телеграмме.

Хворостовский дебютировал на сцене венского музыкального театра 2 мая 1994 года в роли Риккардо Форто ("Пуритане"). Первый сольный концерт в Венской опере он дал 20 лет спустя, в 2014 году с программой из романсов и песен Чайковского, Метнера, Листа и Рахманинова. Также на этой сцене он пел партии Родриго ("Дон Карлос"), Риголетто, Симона Бокканегра, Отелло и Евгения Онегина в одноименных постановках, а также исполнял партии Фигаро ("Севильский цирюльник"), Ренато ("Бал-маскарад") и Жермона ("Травиата").