Самородок из глубин России: скончался певец Дмитрий Хворостовский

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне. Несмотря на то, что уже давно было известно о его тяжелой болезни, уход певца такого масштаба стал для всех настоящим ударом. Друзья и близкие артиста вспоминают его как настоящего самородка из глубин России, оперного певца номер один в мире, прекрасного человека и настоящего сибиряка.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".

Семья Хворостовского на его официальной странице в социальной сети Facebook сообщила, что артист умер рано утром в среду в Лондоне в окружении родных. У певца остались жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет); двое детей-близнецов от предыдущего брака, Данила и Александра (21 год), и родители, Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

Самая яркая звезда

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили многие деятели культуры и политики, в том числе президент России Владимир Путин, вице-премьер правительства Ольга Голодец, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и близкий друг Хворостовского и глава Геликон-оперы Дмитрий Бертман.

По словам оперного исполнителя Василия Ладюка, Хворостовский был самой яркой звездой на оперном небосклоне, он умел объединять вокруг себя людей.

"Он был самой яркой звездой на оперном небосклоне за последнее время, который прославлял искусство на лучших мировых сценах… На самом деле это был человек-эпоха, человек-история. Он умел вокруг себя объединять людей", — сказал Ладюк.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Хворостовский доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства.

Уникальный тембр

"Цикл песен о войне стал явлением высочайшей культурной пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход для всех нас большая трагедия и большое горе", — сказал Швыдкой, сравнив дарование певца с талантом таких известных оперных исполнителей, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Пианист Юрий Розум назвал оперного певца Дмитрия Хворостовского явлением планетарного масштаба и уникальным артистом, чей голос узнается с первых нот. "Это даже не потеря, а бездна. Говорю и с трудом сдерживаю слезы. Могу только всех нас пожалеть с тем, кого мы все потеряли. Хворостовский — это явление планетарного масштаба. Самородок из глубины России, сравнимый, может быть, только с Шаляпиным по своему мировому значению. Его голос — уникальный по тембру, по красоте, по индивидуальности, он узнаваем с самых первых нот", — сказал Розум РИА Новости.

Красоту голоса Хворостовского отметил и пианист Денис Мацуев. "Он мотивировал всех своей личностью, какой-то особенной, когда ты не смотришь, кто поет, но за две секунды понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр, его бархатистый золотой тембр обволакивал человеческие души в любом репертуаре — будь то опера, или романсы, или военные песни — на мой взгляд, это был совершенно феноменальный проект", — подчеркнул собеседник агентства.

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Мацуев подчеркнул, что с Хворостовским ушла целая эпоха. "Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев.

Настоящий сибиряк

Генеральный директор фонда поддержки музыкального искусства Елены Образцовой Наталья Игнатенко рассказала РИА Новости, что Хворостовский был необыкновенным человеком, добрым и искренним. "Уход Дмитрия Хворостовского — огромная страшная потеря для всего оперного мира и музыкального искусства. Он был олицетворением России, баритоном номер один в мире. Это был необыкновенный человек, настоящий русский сибиряк, добрый, искренний", — сказала Игнатенко РИА Новости.

До свидания, дорогой друг

Собеседница агентства добавила, что певец был близким другом Елены Образцовой. "Однажды мы вместе уезжали из Петербурга, но в разных поездах, которые стояли напротив друг друга. Дмитрий увидел в окно Елену Васильевну, в одной рубашке выскочил, пробежал через платформу, расцеловал Елену Васильевну и убежал обратно. Вот такой он был необыкновенный! При всем своем переполненном насыщенном графике он выбрал время для того, чтобы прилететь и выступить на последнем бале Образцовой в Большом театре", — сообщила она.

Многие решили вспомнить певца и выразить соболезнования его родным через соцсети. "До свидания, мой дорогой друг, с тяжелым сердцем я говорю до свидания… Надеюсь, ты отправился в лучшее место. Покойся с миром, по тебе будут скучать", — написала грузинская певица Нино Сургуладзе. Она также выразила соболезнования жене Хворостовского Флоранс.

Американский певец Брэндон Белл написал в Twitter, что Хворостовский был одним из его главных кумиров в юности и он рад, что имел возможность слышать голос певца. "Отчаянно грустно, что Хворостовский больше не с нами. Его красивый шелковый голос всегда будет душераздирающе прекрасен", — написала в свою очередь известная британская певица меццо-сопрано Сара Конноли.

"Трагические новости. Дмитрий Хворостовский был поразительным певцом, теплым и харизматичным человеком и одним из моих оперных героев", — написал молодой тенор из Великобритании Дэвит Батт Филип.

Американская оперная певица Эйприл Милло тоже выразила соболезнования всей семье Хворостовского. "Мой брат по музыке, мой дорогой Дима, я люблю тебя. Не так, как другого. Покойся в лучшем месте, рожденный для великого искусства и красоты, прекрасный человек. Мне так жаль. Он всегда будет жить в наших сердцах", — написала певица в Facebook.

Москва и Красноярск

Как сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

"Он оставил завещание. Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", — сказал Кобзон.

При этом память артиста намерены также увековечить в двух городах. "В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке", — сказал депутат ГД от Красноярского края Виктор Зубарев.

То же намерение выразил и руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.