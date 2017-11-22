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Культура

Самородок из глубин России: скончался певец Дмитрий Хворостовский

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (30)
13:2322.11.2017
028371
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский. архивное фотоОперный певец Дмитрий Хворостовский. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне. Несмотря на то, что уже давно было известно о его тяжелой болезни, уход певца такого масштаба стал для всех настоящим ударом. Друзья и близкие артиста вспоминают его как настоящего самородка из глубин России, оперного певца номер один в мире, прекрасного человека и настоящего сибиряка.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хворостовский завещал кремировать свое тело, рассказал Кобзон

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".

Семья Хворостовского на его официальной странице в социальной сети Facebook сообщила, что артист умер рано утром в среду в Лондоне в окружении родных. У певца остались жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет); двое детей-близнецов от предыдущего брака, Данила и Александра (21 год), и родители, Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

Самая яркая звезда

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Коллеги Хворостовского через соцсети выражают соболезнования его семье
Свои соболезнования родным и близким артиста выразили многие деятели культуры и политики, в том числе президент России Владимир Путин, вице-премьер правительства Ольга Голодец, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и близкий друг Хворостовского и глава Геликон-оперы Дмитрий Бертман.

По словам оперного исполнителя Василия Ладюка, Хворостовский был самой яркой звездой на оперном небосклоне, он умел объединять вокруг себя людей.

"Он был самой яркой звездой на оперном небосклоне за последнее время, который прославлял искусство на лучших мировых сценах… На самом деле это был человек-эпоха, человек-история. Он умел вокруг себя объединять людей", — сказал Ладюк.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Хворостовский доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Я многое успел": Дмитрий Хворостовский — о любви и страхе
"Цикл песен о войне стал явлением высочайшей культурной пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход для всех нас большая трагедия и большое горе", — сказал Швыдкой, сравнив дарование певца с талантом таких известных оперных исполнителей, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Уникальный тембр

Пианист Юрий Розум назвал оперного певца Дмитрия Хворостовского явлением планетарного масштаба и уникальным артистом, чей голос узнается с первых нот. "Это даже не потеря, а бездна. Говорю и с трудом сдерживаю слезы. Могу только всех нас пожалеть с тем, кого мы все потеряли. Хворостовский — это явление планетарного масштаба. Самородок из глубины России, сравнимый, может быть, только с Шаляпиным по своему мировому значению. Его голос — уникальный по тембру, по красоте, по индивидуальности, он узнаваем с самых первых нот", — сказал Розум РИА Новости.

Красоту голоса Хворостовского отметил и пианист Денис Мацуев. "Он мотивировал всех своей личностью, какой-то особенной, когда ты не смотришь, кто поет, но за две секунды понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр, его бархатистый золотой тембр обволакивал человеческие души в любом репертуаре — будь то опера, или романсы, или военные песни — на мой взгляд, это был совершенно феноменальный проект", — подчеркнул собеседник агентства.

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© РИА Новости, Ruptly, Metropolitan Opera
"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений

Мацуев подчеркнул, что с Хворостовским ушла целая эпоха. "Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев.

Настоящий сибиряк

Генеральный директор фонда поддержки музыкального искусства Елены Образцовой Наталья Игнатенко рассказала РИА Новости, что Хворостовский был необыкновенным человеком, добрым и искренним. "Уход Дмитрия Хворостовского — огромная страшная потеря для всего оперного мира и музыкального искусства. Он был олицетворением России, баритоном номер один в мире. Это был необыкновенный человек, настоящий русский сибиряк, добрый, искренний", — сказала Игнатенко РИА Новости.

Солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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От русского романса до итальянских арий: лучшие записи Хворостовского
Собеседница агентства добавила, что певец был близким другом Елены Образцовой. "Однажды мы вместе уезжали из Петербурга, но в разных поездах, которые стояли напротив друг друга. Дмитрий увидел в окно Елену Васильевну, в одной рубашке выскочил, пробежал через платформу, расцеловал Елену Васильевну и убежал обратно. Вот такой он был необыкновенный! При всем своем переполненном насыщенном графике он выбрал время для того, чтобы прилететь и выступить на последнем бале Образцовой в Большом театре", — сообщила она.

До свидания, дорогой друг

Многие решили вспомнить певца и выразить соболезнования его родным через соцсети. "До свидания, мой дорогой друг, с тяжелым сердцем я говорю до свидания… Надеюсь, ты отправился в лучшее место. Покойся с миром, по тебе будут скучать", — написала грузинская певица Нино Сургуладзе. Она также выразила соболезнования жене Хворостовского Флоранс.

Американский певец Брэндон Белл написал в Twitter, что Хворостовский был одним из его главных кумиров в юности и он рад, что имел возможность слышать голос певца. "Отчаянно грустно, что Хворостовский больше не с нами. Его красивый шелковый голос всегда будет душераздирающе прекрасен", — написала в свою очередь известная британская певица меццо-сопрано Сара Конноли.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
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В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
Перейти в фотобанк
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
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"Трагические новости. Дмитрий Хворостовский был поразительным певцом, теплым и харизматичным человеком и одним из моих оперных героев", — написал молодой тенор из Великобритании Дэвит Батт Филип.

Американская оперная певица Эйприл Милло тоже выразила соболезнования всей семье Хворостовского. "Мой брат по музыке, мой дорогой Дима, я люблю тебя. Не так, как другого. Покойся в лучшем месте, рожденный для великого искусства и красоты, прекрасный человек. Мне так жаль. Он всегда будет жить в наших сердцах", — написала певица в Facebook.

Москва и Красноярск

Как сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

"Он оставил завещание. Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", — сказал Кобзон.

При этом память артиста намерены также увековечить в двух городах. "В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке", — сказал депутат ГД от Красноярского края Виктор Зубарев.

То же намерение выразил и руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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