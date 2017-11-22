Путин назвал смерть Хворостовского очень тяжелой потерей, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Хворостовский скончался в среду утром на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры", — сказал Песков, отметив, что это очень тяжелая потеря.

По словам Пескова, в ближайшее время Путин направит телеграмму-соболезнование родным и близким Хворостовского.