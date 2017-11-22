Депутат назвала смерть Хворостовского неизмеримой потерей для культуры

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского — большая потеря для Красноярского края и невосполнимая утрата для мировой культуры, а сам он — человек необычайного таланта и мужества, сообщила РИА Новости депутат законодательного собрания Красноярского края, известный журналист Елена Пензина.

Семья оперного Хворостовского подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook. Хворостовский — уроженец Красноярска.

"Неизмеримая потеря. Дмитрий Хворостовский — образец неизмеримого таланта, мужества, человек, которые давно жил за границей и никогда не забывал свой родной Красноярск, место, где родился. Несмотря на тяжелую болезнь, выступая здесь на своем последнем концерте, он каждым словом признавался в этой любви", — сказала Пензина.

Хворостовский скончался после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.