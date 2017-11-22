Хворостовский украшал жизнь и искусство, заявил Бортко

Певцы Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан выступают на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

Певцы Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан выступают на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский был украшением жизни и искусства, заявил первый зампред комитета ГД по культуре, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости, что Хворостовский скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне. Информацию о кончине после 2,5 лет борьбы с раком подтвердила семья артиста.

"(Хворостовский — ред.) — одно из украшений нашей жизни, нашего искусства. А теперь его нет… Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом", — сказал Бортко РИА Новости.

Депутат не исключил, что будет организовано мероприятие памяти певца.

Хворостовский скончался после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).