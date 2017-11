В США скончалась певица и актриса Делла Риз

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская певица и актриса Делла Риз, известная, среди прочего, благодаря сериалу "Прикосновение ангела", скончалась в Калифорнии на 87 году жизни, сообщает издание People.

Факт смерти знаменитости подтвердила СМИ актриса и коллега Риз по сериалу Рома Дауни.

"От имени ее мужа Франклина Летта, а также всех ее друзей и членов семьи, я делюсь с вами новостью о том, что наша любимая Делла Риз мирно скончалась в своем доме в Калифорнии прошлым вечером", — сообщила она.

Вокальная карьера Риз начала зарождаться, когда ей было всего шесть лет. Тогда она пела в местной церкви, в 1940-х основала собственную группу Meditation Singers, в 1953 году подписала контракт с компанией Jubilee Records, в сотрудничестве с которой выпустила шесть альбомов, преимущественно состоящих уже из классических джазовых композиций.

Делла Риз стала национальной любимицей в 1957 году после выхода ее хита And That Reminds Me. Однако ее визитной карточкой считается песня Don't You Know?, выпущенная двумя годами позже.

Телевизионная карьера Риз началась в конце 1960-х. Самой знаменитой стала роль Тесс в сериале "Прикосновение ангела", выходившем с 1994 по 2003 годы. В последние годы актрису преследовали проблемы со здоровьем, в том числе диабет, и в 2014 году она оставила исполнительскую деятельность.