Николай Караченцов начал курс лечения от рака

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Николай Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в пятницу, рассказал РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.

В начале ноября супруга Караченцова Людмила Поргина рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная.

"Первая процедура прошла в пятницу, после чего папу отпустили на три недели. Сейчас он будет отдыхать на даче, а потом поедет вновь на процедуры. Мы очень благодарны врачам — они нашли максимально мягкое лекарство для проведения лечения. И мы верим, что все будет хорошо. Мы будем бороться", — рассказал сын актера.

Он также отметил, что перед началом лечения он вместе с отцом съездил на Афон.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.