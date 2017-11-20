В Большом театре прошло торжественное гашение марки в честь Плисецкой

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Торжественное гашение первого дня почтовой марки, посвященной великой балерине Майе Плисецкой, состоялось в понедельник, 20 ноября, в фойе исторической сцены Большого театра.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой улице в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

На почтовой марке изображен портрет Плисецкой и орден "За заслуги перед Отечеством". Номинал марки 27 рублей, ее размер 42 на 30 миллиметров. Марка выпущена тиражом 280 тысяч экземпляров. В ближайшее время эти марки с изображением великой балерины поступят в продажу в отделениях "Почты России" по всей стране.

В мероприятии приняли участие руководитель балета ГАБТа Махар Вазиев и руководитель макрорегиона Москва "Почты России" Алла Бондаренко.

"Сегодня это очень важное событие для Большого театра и не только, поскольку Майя Плисецкая – великая балерина, внесшая огромный вклад в развитие мирового балета. Наверное, нет человека, который бы не знал имени Плисецкой. Все балерины, приступая к подготовке к партии Кармен, конечно, берут прежде всего видеокассету с записью блистательной Майи Михайловны. Ее искусство остается современным. Еще раз подчеркиваю, что для нас сегодняшнее событие огромная честь", — сказал Вазиев.

Бондаренко отметила, что для "Почты России" "большая честь, что ее портрет (Плисецкой) появится на почтовых марках".

"Балетное искусство выделено у филателистов в отдельную категорию коллекционирования. Марки, посвященные выдающимся деятелям мирового балета, пользуются огромным спросом. Уверена, что совсем скоро марка с изображением Плисецкой разлетится по всему миру и станет одним из центральных экспонатов многих коллекций", — добавила она.