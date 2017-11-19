"Союзмультфильм" считает законными съемки продолжения "Простоквашино"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Союзмультфильм" получил письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом; с лета 2017 года студия ведет переговоры с автором о возможном сотрудничестве и надеется на скорое разрешение конфликта, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе студии.

Ранее создатель серии произведений о Простоквашино Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма без его согласия. Позднее в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" автор отметил, что не понимает, почему "права на образы и характеры принадлежат государству", и подчеркнул, что его самого возмущает концепция нового проекта, где "кот Матроскин строит метрополитен".

"В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино", ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" получило согласие у Э.Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы. Письменное согласие Успенского также имеется в распоряжении РИА Новости.

В киностудии подчеркнули, что, согласно пункту 12 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", такое согласие для использования персонажей мультипликационных произведений не требуется. "Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Фёдор, пёс и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — отметили в пресс-службе.

Несмотря на это, руководство "Союзмультфильма" с лета 2017 года ведет переговоры с Эдуардом Успенским и его представителями о возможном сотрудничестве. В студии подчеркнули, что над продолжением "Простоквашино" работает молодая команда творческих специалистов самого высокого уровня, но при этом у "Союзмультфильма" оставалось желание использовать и литературный первоисточник. За использование литературных произведений автору была предложена сумма, превышающая 5 миллионов рублей, но ответа студия до сих пор не получила ни от Успенского, ни от его представителей; переговоры "находились в стадии продолжения до направления Эдуардом Николаевичем данного открытого письма".

"Мы уверены, что реалиям современного общества, потребностям нового поколения детей должны отвечать как постоянные ценности, лежащие в основе классических литературных произведений, так и актуальные культурные маркеры, делающие мультфильмы узнаваемыми и запоминаемыми. Мы надеемся, что в скором времени конфликт будет исчерпан и мы снова вернёмся в русло конструктивных переговоров", — заключили в пресс-службе.