"Союзмультфильм" считает законными съемки продолжения "Простоквашино"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Союзмультфильм" получил письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом; с лета 2017 года студия ведет переговоры с автором о возможном сотрудничестве и надеется на скорое разрешение конфликта, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе студии.
"В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино", ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" получило согласие у Э.Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы. Письменное согласие Успенского также имеется в распоряжении РИА Новости.
В киностудии подчеркнули, что, согласно пункту 12 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", такое согласие для использования персонажей мультипликационных произведений не требуется. "Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Фёдор, пёс и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — отметили в пресс-службе.
"Мы уверены, что реалиям современного общества, потребностям нового поколения детей должны отвечать как постоянные ценности, лежащие в основе классических литературных произведений, так и актуальные культурные маркеры, делающие мультфильмы узнаваемыми и запоминаемыми. Мы надеемся, что в скором времени конфликт будет исчерпан и мы снова вернёмся в русло конструктивных переговоров", — заключили в пресс-службе.