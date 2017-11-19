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Культура

Хоррор по-ставропольски: блогер собирается снять фильм ужасов в Припяти

11:0919.11.2017
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкВ эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Архивное фотоВ эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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ПЯТИГОРСК, 19 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Кладбище, рыжий лес — радиационно-опасные места в украинском городе Припять, прогулки здесь противопоказаны, нежелательны. Однако они могут стать отличными локациями для съемок фильма ужасов, считает автор пока неснятой, но обещающей мистический холодок картины, ставропольский travel-блогер Андрей Вертелецкий.

Он побывал в Припяти прошлой весной, чтобы рассказать в своем блоге о возможности бюджетной поездки в "мертвый город". После возвращения решил снять целый фильм. Автор разместил заявку на краудфандинговой платформе "Планета", и это не осталось незамеченным. Новость о фильме ужасов, да еще и снятом в Припяти ставропольцем, разлетелась по социальным сетям и местным СМИ. Подробностями проекта автор поделился с РИА Новости.

Просто взять и снять

Граффити на стене в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы решили снять свой фильм", — говорит Вертелецкий. Намерение возникло просто. В коктейль из вдохновения атмосферой мертвого города, возмущения нестыковкой фактов в известных кинокартинах была добавлена оригинальная идея, рассказывает Вертелецкий.

Дальше сценарий, кастинги актеров, съемки короткометражной версии, активный набор специалистов в команду.

"Такие декорации в реальности не воспроизведешь, чтобы передать атмосферу, нужно снимать именно там. В фильмах попасть в Припять можно без проблем, из-за этого появляется очень много мифов о городе, люди смотрят их и думают: о, прикольно, сейчас сяду в машину и поеду. Мы хотим показать реальность, хотим рассказать о том, что не только в город легко попасть, но и пресечь границу с Украиной непросто", — добавил собеседник агентства.

Фильм предполагается дополнить историческими фактами и деталями, кроме этого, авторы постараются избегать повторов и "попсы", то есть снимать там, где этого еще никто никогда не делал.

"Есть попсовые места, например, колесо обозрения, но мы планируем не повторяться, у нас есть сцены на городском кладбище, там будет фигурировать могила человека, похороненного в Припяти последним, это захоронение было сделано в день эвакуации, 27 апреля в полдень", — рассказал Вертелецкий.

Энтузиастов не смущает, что на кладбище сильно повышен радиационный фон и долго находится в этом месте опасно. Еще одна локация — рыжий лес, тот самый, который стал ярко-оранжевым после аварии на АЭС, и здесь тоже небезопасно.

"На кладбище не проводилась дезактивация, долго не поснимаешь. Будем как-то выходить из этой ситуации", — сказал собеседник агентства.

Съемочную группу, по его словам, могут подстерегать и бытовые опасности, также вполне возможны встречи с дикими животными. Однако со всем этим поможет разобраться сопровождающий.

Денег нет, мутантов нет

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
© РИА Новости / Игорь Костин
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Зомби, вампиров, мутантов и прочей нечисти в картине не будет, как и крови с трупами. Фильм, по замыслу авторов, должен пронизывать зрителя мистическим холодком и заставлять задуматься. Подробности сюжета не раскрываются.

"Мы подошли серьезно, местные сталкеры делились с нами историями, локациями, данными, для того, чтобы мы сняли такое кино, которое будет интересно не только тем, кто не понимает в Припяти ничего, но и чтобы не противно было смотреть тем, кто в теме и разбирается в произошедшем", — отметил Вертелецкий.

Планируется съемка фильма с хронометражем в полтора часа. "Для того, чтобы он был полнометражным, в нем должна лежать глубокая история, у нас зритель будет погружаться в эту историю. Больше покажем реальные характеры людей, таких, которых мы видим в реальной жизни, а не киношные стереотипы, хочется, чтобы зритель мог узнать в них своих знакомых", — уточнил автор.

Бюджет фильма, по предварительным расчетам, составит несколько десятков миллионов рублей. "Одно посещение Припяти выйдет в более чем миллион рублей, это надо учитывать, плюс гонорары актерам, съемочной группе и прочие расходы", — сказал Вертелецкий.

Сейчас все силы брошены на поиск денежных средств, на народное финансирование авторы не надеются, ждут коммерческого спонсорства и выходят на контакт с бизнесменами. Планируется также подать заявку на получение государственной поддержки.

"У нас нет знакомств с известными людьми, у нас нет цели продать полуфабрикат, мы хотим снять так, как видим мы. Это намного сложнее сделать, без денег, без знакомств, но мы верим, что это реально", — поделился Вертелецкий.

И это реально

Дезактивация автомобиля в зоне Чернобыльской катастрофы. Апрель 1986
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Во-первых, нужно учитывать, что за идея и насколько она масштабная, если это не погони на дорогих иномарках, со взрывами и инопланетянами, то найти деньги вполне реально, в первую очередь, должен быть хороший сценарий", — рассказала помощник руководителя молодежного центра Союза кинематографистов России на Ставрополье Дарья Куличенко.

Однако краудфандинг, так называемое народное финансирование, по ее словам, не такая уж пустая затея. Это один из неплохих механизмов привлечения денег под свой проект. "Недавно выходил фильм "28 панфиловцев", за счет народного финансирования было собрано 35 миллионов рублей из 150 миллионов", — отметила Куличенко.

В Ставрополе молодежный центр Союза кинематографистов России занимается организацией питчингов, в основном в области короткометражек. В рамках таких мероприятий вполне возможно найти спонсора и получить помощь профессионалов.

"В последний раз в город приезжали продюсер Russian Film Group Алексей Петрухин и представители еще нескольких российских киностудий. Жюри на питчинге выбрало лучшие проекты, которые взяли в разработку. Победителю либо помогают финансово, либо с доработкой сценария, или совместно ищут деньги на съемки", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, в ставропольских питчингах чаще побеждают трогательные, человеческие истории.

Ничего не страшно

Знак радиации в Припяти
© Фото : Из личного архива Виктории и Станислава Полесских
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Собрать деньги на съемки авторы фильма о Припяти собираются к будущей осени, тогда и предполагается отправиться в "мертвый город". Договоренности с сопровождающими достигнуты. Тем временем актеры вживаются в образ, общаются со своими прототипами.

"Мне это очень интересно и никогда ничего не было страшно, лучше так сказать. Если соблюдать все правила, то опасности для здоровья нет, в городе нельзя прикасаться к пыли, нужна закрытая одежда, и с дозиметром безопаснее, он покажет, куда лучше не соваться", — рассказала Айна Джемакулова, которой предстоит сыграть главную женскую роль.

Родные и близкие против, но не из-за Припяти, а из-за того, что девушка заканчивает университет и при этом нежелательно отвлекаться.

"На кастинг я попала случайно, мне было интересно проверить свои актерские способности, снимать было весело, так как команда собралась очень позитивная и дружная. Думаю, что в Припяти съемки будут проходить волнующе, учитывая атмосферу этого города", — подытожила Джемакулова.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Филиалы ада: самые загрязненные города в мире
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.

В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.

Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).
Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше.Города России. Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.

В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.

Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).
Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрипять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.

При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).

Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые.Чернобыльская атомная электростанция
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Припять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.

При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).

Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые.
© flickr.com/IAEA ImagebankВозле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.

Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире.Майлуу-Суу
© flickr.com/IAEA Imagebank
Возле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.

Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире.
© AP PhotoМожет показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.

Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.

Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во
много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире. Ла Оройя
© AP Photo
Может показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.

Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.

Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во
много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире.
© AP Photo/KusumadirezaРеку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.
Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.

При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги.Река Читарум
© AP Photo/Kusumadireza
Реку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.
Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.

При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги.
© AP Photo/Biswaranjan RoutЕще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.

Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду.Сукинда
© AP Photo/Biswaranjan Rout
Еще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.

Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду.
© PETER PARKS / AFPА вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.

Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.

Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома. Линьфень
© PETER PARKS / AFP
А вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.

Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.

Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома.
© AP Photo/KusumadirezaДаже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.

Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш.Дхака
© AP Photo/Kusumadireza
Даже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.

Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш.
© flickr.com/Agbogbloshie Makerspace PlatformА вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.

Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.

Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве.Агбогблоши
© flickr.com/Agbogbloshie Makerspace Platform
А вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.

Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.

Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве.
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