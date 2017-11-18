Французского рок-певца Джонни Холлидея выписали из больницы

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей, несколько дней пролежавший в больнице из-за острой дыхательной недостаточности, покинул медицинское учреждение.

"Джонни Холлидей продолжает свою борьбу со смертью. По нашей информации, певец покинул госпиталь Бизе, где находился несколько дней в связи с дыхательной недостаточностью", — сообщает издание Paris Match в субботу.

Семидесятичетырехлетний рокер уже около года борется с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что причиной недомогания, приведшего к госпитализации, могла стать химиотерапия.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. По праву носит титул рок-звезды Франции. За свою долгую карьеру осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году было продано около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.