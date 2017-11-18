Японский бизнес поддержит Транссибирский фестиваль, заявила Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Японские компании поддержат Транссибирский арт-фестиваль, проходящий под руководством всемирно известного скрипача Вадима Репина, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец на международном культурном форуме.

Ранее сообщалось, что IV Транссибирский арт-фестиваль проходил с марта по октябрь 2017 года. Концерты в рамках арт-фестиваля с участием Репина и звезды мирового балета, прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой состоялись в Японии второй год подряд. В нынешнем году арт-фестиваль является частью глобального проекта Минкультуры РФ "Русские сезоны" в Японии. Транссибирский фестиваль уже четыре года проходит в городах транссибирского направления. Центральным городом мероприятия является Новосибирск. Организаторы фестиваля ставят целью демонстрацию наилучших традиций и достижений в области различных видов искусства.

"Целая группа компаний японских, представляющих японский бизнес, будут поддерживать Транссибирский фестиваль, который успешно развивается в России, но уже перешел границы Российской федерации", — сказала Голодец.

Она отметила, что фестиваль возглавляет один из лучших скрипачей мира Вадим Репин. На фестивале он не только выступает, но и дает множество мастер-классов для молодежи. "Я благодарна японским коллегам за проявленный интерес к российской культуре. Хочется пожелать нашему фестивалю, чтобы он радовал своих слушателей и в Российской Федерации, и за ее пределами", — подчеркнула вице-премьер, добавив, что правительство сделает все, чтобы Транссибирский фестиваль и подобные ему развивались.

Репин отметил, что совместно с японскими компаниями он планирует развивать еще один масштабный проект, рассчитанный на пять лет. Его цель — представить как можно шире российскую культуру в Японии. В его рамках предполагается создание русскоязычного канала в Японии.

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