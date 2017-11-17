Балетная труппа Михайловского театра выступит в Китае

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Балет петербургского Михайловского театра выступит в Пекине в рамках фестиваля China International Ballet Season. В гастрольной программе балеты "Пламя Парижа" и "Жизель".

Представления пройдут на сцене Beijing Tianqiao Theatre — первом театре, заложенном после основания КНР. Гастроли продлятся с 17 по 19 ноября.

Михайловский театр представит в Пекине балеты "Пламя Парижа" Бориса Асафьева и "Жизель" Адольфа Адана.

"Для первого турне в Пекине мы выбрали два спектакля, уже имеющие великолепную гастрольную биографию: "Жизель" и "Пламя Парижа". Они показывают широкий диапазон наших возможностей — от изысканного романтического стиля до революционной героики", — сказал накануне гастролей художественный руководитель театра Владимир Кехман.

"Жизель", или Вилисы" поставил Никита Долгушин, которому удалось бережно воспроизвести хореографический текст Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Эту постановка была с успехом показана в Лондоне, Нью-Йорке и Токио.

"Пламя Парижа" с уважением к оригинальной хореографии Василия Вайонена воссоздал главный балетмейстер балета Михайловского театра Михаил Мессерер. Спектакль был с интересом принят в Нью-Йорке и Калифорнии.

В спектаклях на гастролях в Китае примут участие ведущие артисты балетной труппы театра: Екатерина Борченко, Анжелина Воронцова, Элла Персон, Анастасия Соболева, Иван Васильев, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Марат Шемиунов.