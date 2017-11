МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кумир школьников и звезда YouTubе, американский рэпер Lil Peep скончался в госпитале незадолго до концерта в городе Тусон штата Аризона. Музыканту был всего 21 год. Предварительно названы две версии — передозировка наркотиками или опиоидным анальгетиком фентанилом в комбинации с поддельным успокоительным Xanax. Видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен бледный Lil Peep — якобы в момент передозировки, появилось в Инстаграме его друга, но вскоре было удалено. РИА Новости разбирается, как интернет стал площадкой жизни и смерти звезды нового поколения.

Его карьера, как и жизнь, была быстрой. Имя Lil Peep (на самом деле музыканта звали Густав Ар) появилось на радарах пользователей YouTube и SoundCloud в 2015 году, когда рэпер выложил в Сеть свой первый микстейп "Lil Peep Part One". Запись не имела оглушительного успеха: за первую неделю ее прослушали всего четыре тысячи раз. Но этого оказалось достаточно, чтобы начинающего хип-хоп-артиста заметили. Вскоре он выпустил мини-альбом "Feelz" и микстейп "Live Forever". А в 2016-м обратил на себя внимание треками "Cry Baby" и "Hellboy". В сентября этого года Густав наконец добрался до крупной формы — выпустил полноценный альбом "Come Over When You're Sober, Pt. 1".

Исполнитель был с ног до головы покрыт татуировками, менял стрижку и цвет волос практически в каждом клипе и являлся поклонником российского дизайнера Гоши Рубчинского. Музыкальные критики называли его "эмо от хип-хопа", несмотря на такую нетипичную для этой субкультуры внешность. Его стиль — мрачные тексты и инструментальная музыка, характерные для готического стиля.

Поклонникам эпатажного рэпера было хорошо известно о его зависимости: в своих треках Lil Peep открыто признавался в употреблении кокаина, ЛСД, грибов и успокоительного по 20 таблеток в день. В соцсетях рэпер также неоднократно жаловался фанатам на депрессию. В начале ноября он опубликовал в Твиттере запись: "Двадцать один год, все еще в депрессии, молитесь за меня". Музыкант лечился от этого недуга, по собственному признанию, при помощи марихуаны и других запрещенных веществ.

21 still depressed pray for me:) — GOTH ANGEL SINNER (@Lilpeep) 1 ноября 2017 г.

​Тем не менее рэпер, называвший себя "продуктивным наркоманом", призывал поклонников не следовать его примеру. Среди его фанатов много молодежи — в том числе и российских школьников. В марте этого года Lil Peep выступил с концертом в Москве, а также снял здесь клип на песню "Benz Truck". На него стремились походить и молодые звезды отечественной рэп-сцены — двадцатилетние Face и Pharaoh. Они одними из первых отозвались на смерть музыканта, напомнив поклонникам, что "наркота — зло". Не остался в стороне и тяжеловес российского рэпа Oxxxymiron, который также предостерег подписчиков от употребления опиатов.

Не романтизируйте смерть, не привлекайте внимания таким образом, смерть это страшно, хоть и естественно, клянусь что жизнь прекрасна — FACE (@faceguccigang) 16 ноября 2017 г.

​Судя по твиту менеджера звезды Чейза Ортеги, сообщение о смерти Lil Peep не стало неожиданностью для его ближайшего окружения. Друг артиста признался, что "ждал этой новости последний год". Однако, несмотря на сложное психологическое состояние, Lil Peep действительно работал невероятно активно: почти каждый месяц радовал слушателей новыми треками и видео на YouTube, активно общался с фанатами в соцсетях и на концертах, делился с почитателями сокровенными переживаниями и подробностями личной жизни. Так, в этом августе Lil Peep объявил в Твиттере о своей бисексуальности.

Буквально за сутки до смерти музыкант опубликовал фото с выступления с пророческой подписью "Вы полюбите меня, когда я умру". Фанаты тут же начали писать кумиру слова поддержки. Но все же онлайн-любви оказалось недостаточно, чтобы спасти молодого рэпера от саморазрушения. Звезда Lil Peep сгорела так же быстро, как и зажглась. По иронии судьбы последние мгновения его жизни тоже стали достоянием интернета.