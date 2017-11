Умер американский рэпер Lil Peep

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep, умер в возрасте 21 года, сообщает Independent.

По информации издания, причиной смерти стала наркотическая передозировка. Рэпер скончался за несколько часов до своего выступления в Аризоне.

Ар начал свою музыкальную деятельность в 2015 году, записывая треки, а также выкладывая на своем канале в YouTube видеоклипы, многие из которых собрали миллионы просмотров.

В августе 2017 года Ар выпустил свой дебютный альбом Come Over When You're Sober, затем отправился в гастрольный тур, который планировал закончить 16 ноября 2017 года.