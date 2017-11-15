Грымов о высказывании Дюжева: в конфликте неправы обе стороны

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В конфликте между актером Дмитрием Дюжевым и пассажирами в аэропорту неправыми могут быть обе стороны; между тем актер Алексей Баталов, который может считаться нравственным ориентиром, никогда бы не поступил таким образом, уверен режиссер Юрий Грымов.

"Во-первых, зритель, он очень разный. И во-вторых, то, что случилось, наверное, там есть две стороны. С одной стороны, он вспылил, с другой — они тоже могли быть неправы. Обоюдная история. Но в подобных историях я все время вспоминаю Баталова. Когда я с ним познакомился, я задавал себе вопрос: мог ли так поступить Баталов. Нет. Ты готов проиграть, только бы никто не обиделся", — сказал Грымов РИА Новости.

Ранее в передаче "Без обид" на латвийском телеканале LTV Дюжев рассказал, что был разочарован российскими зрителями, которые не пропустили его в самолет без очереди, что подразумевается правилами авиакомпаний для пассажиров бизнес-класса. "Это говорит о том, что правильно, что для вас делают такую лабуду и туфту, сериалы дешевые. Оказывается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите, а я-то думал, вы порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне", — обратился к зрителям Дюжев.

Актер Алексей Баталов, известный по ролям в таких фильмах, как "Летят журавли" и "Москва слезам не верит", ушел из жизни в июне этого года. По воспоминаниям его друзей и коллег, Баталов всегда задавал высокий уровень культуры, благородства и скромности.