Грымов о высказывании Дюжева: в конфликте неправы обе стороны

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В конфликте между актером Дмитрием Дюжевым и пассажирами в аэропорту неправыми могут быть обе стороны; между тем актер Алексей Баталов, который может считаться нравственным ориентиром, никогда бы не поступил таким образом, уверен режиссер Юрий Грымов.
Ранее в передаче "Без обид" на латвийском телеканале LTV Дюжев рассказал, что был разочарован российскими зрителями, которые не пропустили его в самолет без очереди, что подразумевается правилами авиакомпаний для пассажиров бизнес-класса. "Это говорит о том, что правильно, что для вас делают такую лабуду и туфту, сериалы дешевые. Оказывается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите, а я-то думал, вы порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне", — обратился к зрителям Дюжев.
Актер Алексей Баталов, известный по ролям в таких фильмах, как "Летят журавли" и "Москва слезам не верит", ушел из жизни в июне этого года. По воспоминаниям его друзей и коллег, Баталов всегда задавал высокий уровень культуры, благородства и скромности.