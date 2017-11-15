МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Подозреваемая в хранении наркотиков американская актриса Роуз Макгоуэн добровольно сдалась полиции, пишет издание New Yorker.

After Rose McGowan decided not to meet with a detective to retrieve her lost wallet, she says she received an Instagram message from an unknown user. "You left your wallet on your Saturday flight with your 2 bags of coke,” it said. https://t.co/6chd1EM5NI — The New Yorker (@NewYorker) 15 ноября 2017 г.

Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы, который она оставила в январе в аэропорту Вашингтона после прилета из Лос-Анджелеса. После этого полиция выдала ордер на ее арест, однако о нем стало известно лишь в октябре, уже после того, как звезда сериала "Зачарованные" обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Через несколько часов Макгоуэн была освобождена под залог в пять тысяч долларов. Ожидается, что в четверг ей будут предъявлены обвинения. "Конечно, я не признаю своей вины", — заявила актриса изданию.

Адвокат Макгоуэн не исключил, что кто-то мог подкинуть наркотики в багаж актрисы без ее ведома.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.